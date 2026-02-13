Prato Nord conquista un punto nel recupero, ma non basta per avanzare alle semifinali di Coppa Toscana di Seconda Categoria. Al Mezzana, Zottoli segna un gol che sembrava poter regalare la qualificazione, ma alla fine la squadra di casa viene eliminata perché la formazione avversaria si dimostra più cinica e decisa nel corso dei novanta minuti di gioco.

I e II CATEGORIA Al Mezzana non è bastato un gol di Zottoli, per conquistare le semifinali di Coppa Toscana di Seconda Categoria: è arrivata l’eliminazione, contro una formazione dimostratasi più cinica e determinata nel corso dei novanta minuti di gioco. Ed in Prima, il Prato Nord ha conquistato un punto contro il coriaceo Fornacette Casarosa. Questo il punto sulle partite giocatesi lo scorso mercoledì, per motivi diversi. Iniziando dal Prato Nord, che si trovava a dover recuperare il match di campionato saltato qualche settimana fa a causa dell’impraticabilità del campo del Galleni e poi rinviato nuovamente nei giorni scorsi per il medesimo motivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato Nord conquista un punto nel recupero

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Prato Nord conquista un punto nel recupero; QUANDO LA FIABA PRENDE VITA: A PRATO CARNICO IL TEATRO SI COSTRUISCE ASSIEME AI BAMBINI.

Prato Nord conquista un punto nel recuperoAl Mezzana non è bastato un gol di Zottoli, per conquistare le semifinali di Coppa Toscana di Seconda Categoria: è arrivata l’eliminazione, contro una formazione dimostratasi più cinica e determinata ... lanazione.it

Calcio a 5, in serie B il Cus Ancona torna con un pareggio conquistato con gli universitari di Macerata. La Jesina al PalaTriccoli fa la festa al Prato. Il Corinaldo recupera e ...La Jesina Calcio a 5 in serie A2 vince al PalaTriccoli di Jesi con il Montebianco Prato. Una vittoria inaspettata: uno perché i padroni di casa arrivano all’appuntamento con ben tre squalificati (Lo G ... sport.quotidiano.net

Dati sulla produzione industriale nel 2025 a Prato e commenti alla situazione economica nella conferenza stampa di inizio anno di Confindustria Toscana Nord Fabia Romagnoli #FrancescoMarini - facebook.com facebook

Sulla #A11 Firenze-Pisa Nord, chiusura dello svincolo di Prato Ovest, in entrata in direzione Pisa, per consentire lavori di pavimentazione, dalle H 22-6 tra #10febbraio e #11febbraio. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Pistoia. #viabiliTOS x.com