Eureka cambia D’Alo al Prato Nord

Il mercato sta per entrare nel vivo anche a Prato: ci sono squadre che stanno cercando una spinta ulteriore per inserirsi nella lotta al vertice ed altre che dovranno intervenire per raddrizzare un primo scorcio stagionale al di sotto delle alternative, meditando anche un cambio alla guida tecnica. Quest’ultimo è il caso cronologicamente più recente è riguarda l’Eureka, impegnata nel primo campionato di Seconda Categoria della sua storia: l’esperto Alessandro Celadon non è più l’allenatore del club. La dirigenza ha infatti deciso di sollevarlo dall’incarico, con tutta probabilità per dare una scossa: la società presieduta da Matteo Lombardi, che nella scorsa annata ha vinto la Coppa Faggi, occupa attualmente la penultima posizione del girone C con 8 punti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

