Il Prato Nord ha regolato S. Miniato nella prima giornata del girone di ritorno, la sedicesima del campionato di Prima Categoria. La partita, disputata ieri, ha segnato un momento importante per entrambe le squadre nel proseguimento della stagione.

Era la prima giornata del girone di ritorno, la sedicesima del campionato di Prima Categoria andata in archivio ieri. E per le formazioni pratesi impegnate nel girone B del torneo, a conti fatti, si è rivelato un turno nel complesso interlocutorio. La Pietà 2004 esce dal Faggi con un punto, non essendo tuttavia riuscita a battere il Marginone (1-1, gol del "solito" Ndoye). La banda Trupia resta ad ogni modo in orbita playoff da neopromossa, seppur a pari punti con la Stella Rossa di Castelfranco di Sotto (che ha pareggiato 1-1 sul proprio terreno di gioco con il Maliseti Seano, penultimo in graduatoria) ed il Bellaria Cappuccini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima categoria. Il Prato Nord regola S. Miniato

