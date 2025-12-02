Incendio in casa per un corto circuito | morta una donna di 61 anni a Pozzuoli grave il marito

Fanpage.it | 2 dic 2025

La tragedia si è verificata nella serata odierna: il rogo forse innescato da una stufetta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Stato per tutti gli accertamenti del caso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

