Incendio in casa per un corto circuito | morta una donna di 61 anni a Pozzuoli grave il marito
La tragedia si è verificata nella serata odierna: il rogo forse innescato da una stufetta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Stato per tutti gli accertamenti del caso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
