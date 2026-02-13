Il caso relativo agli Epstein Files non ha fornito solo una mole di informazioni in merito ai crimini da lui compiuti, ma ha anche riacceso il dibattito su quanto sia possibile separare l’arte dall’artista. In particolare, la vicenda di Pola?ski e Pound, due figure che rappresentano esempi diversi di come il passato delle personalità influenzi ancora oggi il modo di giudicarle, si intreccia con le polemiche attuali sui limiti dell’arte rispetto alla vita privata.

Il caso relativo agli Epstein Files non ha fornito solo una mole di informazioni in merito ai crimini da lui compiuti. Ci ha fornito, tra le altre cose, una motivazione aggiuntiva per riflettere. A fronte della divulgazione serializzata e monetizzata, ciò che le persone posso fare nella loro posizione passiva è quella di porsi domande. Come è accaduto per il rapporto stretto emerso tra Jeffrey Epstein e il filosofo Noam Chomsky, è giusto (e naturale) proiettare il medesimo quesito anche in altri ambiti. Una domanda che potremmo definire antica tanto quanto l’arte stessa: è possibile dividere l’opera dall’artista? Se l’artista è spregevole, l’arte diventa infetta?. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Possiamo ancora scindere l’arte dall’artista? La risposta nei casi di Pola?ski e Pound, ma non solo

