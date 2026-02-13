Pooh ospiti a Sanremo 2026 per la serata finale

I Pooh torneranno a esibirsi a Sanremo il 28 febbraio 2026, giorno della finale. La band ha annunciato ufficialmente la partecipazione, promettendo un momento speciale per i fan. Dopo aver conquistato il festival nel 1990 con “Uomini Soli” e aver celebrato la reunion nel 2016, questa sarà la loro prima apparizione sul palco del festival dopo il ritorno nel 2023. La notizia ha suscitato entusiasmo tra gli appassionati di musica italiana.

SANREMO – "È ufficiale, saremo ospiti a Sanremo il giorno della finale: sabato 28 febbraio! Per noi sarà una grande emozione tornare su quel palco dopo la vittoria del 1990 con "Uomini Soli", dopo la nostra reunion del 2016, dopo il nostro grande comeback del 2023. Quest'anno saremo sul palco del Festival per celebrare i sessant'anni della nostra storia. Sapete quanto per noi il Festival di Sanremo sia stato importante e sapete esattamente quanta emozione ci sarà quando canteremo su quel palco. Ci vediamo sabato 28 febbraio su Rai 1?. Così, in un comunicato congiunto firmato da "Roby, Dodi, Red e Riccardo", i Pooh annunciano la loro presenza al Festival di Sanremo 2026, più precisamente nel giorno della finale, il prossimo 28 febbraio.