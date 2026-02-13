Polo Crispa sindacati in allarme | orari tagliati fino a 12 ore per 9 lavoratori

I sindacati Fp Cgil e Fit Cisl denunciano che, nel polo Crispa di Jolanda di Savoia, nove lavoratori dell’appalto affidato alla cooperativa Cristoforo subiscono tagli di orario fino a 12 ore al giorno, una decisione presa dall’Area impianti che mette a rischio i loro salari e le condizioni di lavoro.

I rappresentanti dei sindacati Fp Cgil e Fit Cisl si espongono in merito al servizio in appalto presso l’impianto di smaltimento del polo Crispa di Jolanda di Savoia, affidato da Area impianti alla cooperativa Cristoforo nel novembre 2024. In quell’impianto operano 9 lavoratrici e lavoratori a tempo indeterminato, impegnati nella gestione del trattamento dei rifiuti solidi. “La criticità nasce dalla decisione di Clara di modificare la tipologia di raccolta nella zona di Comacchio – scelta già prevista nel piano industriale – con il passaggio al porta a porta - spiegano i sindacati -. Una decisione che ha determinato una consistente riduzione dei volumi di materiale conferito all’impianto, con conseguente contrazione dell’attività lavorativa”.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

