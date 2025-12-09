Assolto ad Avellino dall’accusa di maltrattamenti alla madre | il tribunale esclude il reato
Il Tribunale di Avellino ha assolto un uomo dall’accusa di maltrattamenti in famiglia, escludendo la fondatezza del reato. La decisione si basa sulla mancanza di prove sufficienti a dimostrare le presunte violenze, sancendo così l’inesistenza del fatto e chiarendo la posizione dell’imputato.
Avellino, 9 dicembre 2025 – È stato assolto dall’accusa di maltrattamenti in famiglia: il Tribunale ha sancito l’inesistenza del fatto.Con sentenza depositata quest’oggi, il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, ha assolto un uomo di 41 anni dall’imputazione di maltrattamenti in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Stalking, assolto in Appello 35enne di Avellino: la Corte ribalta la condanna
Assolto ad Avellino: ingiurie agli agenti non costituiscono resistenza a pubblico ufficiale
Assolto ad Avellino il quarantaseienne di Atripalda accusato di estorsione alla madre
Avellino, imprenditore avellinese accusato di frode fiscale: assolto #Avellino - facebook.com Vai su Facebook
Maltrattamenti in famiglia, trentunenne assolto dalle accuse - BAIANESE – Assolto dall’accusa di maltrattamenti nei confronti della mamma un trentunenne del Baianese, per cui la Procura di Avellino aveva invocato il processo a seguito di una serie di episodi docu ... Secondo irpinianews.it
Diretta gol Champions League LIVE, in attesa di Inter e Atalanta c’è Bayern Sporting: 3-1 il punteggio! Tah, ... iltempo.it
Italia e corruzione, il report di Libera iltempo.it
Incontro riservato a Vasto: silenzio dei diplomatici australiani sulla “famiglia del bosco” abruzzo24ore.tv
Conte: «Dobbiamo recuperare energie dopo la partita con la Juve. Non devo spiegare io chi è Mourinho» ilnapolista.it
La rivincita di Valentina Gemetto: sacrifici, motivazioni e nuovi obiettivi oasport.it
Il Rassemblement national propone la riapertura delle case chiuse: prosegue il dibattito francese sulla ... secoloditalia.it