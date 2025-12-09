Assolto ad Avellino dall’accusa di maltrattamenti alla madre | il tribunale esclude il reato

Il Tribunale di Avellino ha assolto un uomo dall’accusa di maltrattamenti in famiglia, escludendo la fondatezza del reato. La decisione si basa sulla mancanza di prove sufficienti a dimostrare le presunte violenze, sancendo così l’inesistenza del fatto e chiarendo la posizione dell’imputato.

Avellino, 9 dicembre 2025 – È stato assolto dallaccusa di maltrattamenti in famiglia: il Tribunale ha sancito l’inesistenza del fatto.Con sentenza depositata quest’oggi, il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, ha assolto un uomo di 41 anni dall’imputazione di maltrattamenti in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

