Assolto ad Avellino dall’accusa di maltrattamenti alla madre | il tribunale esclude il reato

Avellino, 9 dicembre 2025 – È stato assolto dall'accusa di maltrattamenti in famiglia: il Tribunale ha sancito l'inesistenza del fatto.Con sentenza depositata quest'oggi, il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, ha assolto un uomo di 41 anni dall'imputazione di maltrattamenti in.