È scomparso Paolo Di Nunno, ex presidente della Baranzatese e figura importante nel calcio locale. A 76 anni, ha contribuito a riportare il Lecco in Serie B dopo 50 anni. La sua scomparsa, annunciata dalla società milanese di cui era presidente, rappresenta una perdita significativa per il mondo sportivo e per la comunità.

Lecco, 20 gennaio 2026 – È morto Paolo Di Nunno è morto, aveva 76 anni. A darne l’annuncio sui canali ufficiali la Baranzatese, società del Milanese di cui era presidente da qualche tempo. Nel 2023, sempre nel ruolo di patron-presidente, aveva riportato il Lecco in serie B dopo cinquant’anni dall’ultima apparizione. “La Baranzatese piange la scomparsa del Presidente Paolo Di Nunno. Con profonda commozione annunciamo la perdita di una figura che negli ultimi anni ha rappresentato un punto di riferimento per tutta la nostra comunità”. La Pol. Baranzatese 1948 è la prima formazione lombarda a festeggiare la promozione nella stagione 2024-2025 Il Presidente Di Nunno ha guidato la società con passione e dedizione, lasciando un segno indelebile nella storia del club. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morto Paolo Di Nunno, da presidente riportò il Lecco in B dopo 50 anni

È morto Paolo Di Nunno, presidente che riportò il Lecco in Serie B dopo 50 anni: lutto nel mondo del calcioIl mondo del calcio italiano si unisce nel cordoglio per la scomparsa di Paolo Di Nunno, figura di rilievo nel settore.

Leggi anche: Com’è morto Pier Paolo Pasolini, 50 anni dalla scomparsa tra verità giudiziaria e teorie del complotto

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Addio a Paolo Di Nunno, il vulcanico imprenditore che riportò il Lecco in B dopo 50 anniNato a Canosa di Puglia, era arrivato a Milano dopo aver perso una gamba da ragazzino in un incidente con l'aratro. Attualmente era presidente della Baranzatese ... gazzetta.it

È morto Paolo Di Nunno, presidente che riportò il Lecco in Serie B dopo 50 anni: lutto nel mondo del calcioÈ morto Paolo Di Nunno, presidente onorario del Canosa ed ex presidente del Lecco. Il mondo del calcio italiano si unisce al dolore della famiglia e del club pugliese, che ha voluto ricordarlo con un ... fanpage.it

Nichelino, è morto don Paolo Gariglio: il «prete volante» aveva 95 anni. Insegnò ai missionari a volare x.com

E' morto Paolo Baldassarri, ex preside del Pacini. Si è spento questa notte alle 2 nella sua casa di San Marcello, paese che gli ha dato i natali 83 anni fa. - facebook.com facebook