È morto Paolo Di Nunno l’ex presidente che riportò il Lecco in Serie B dopo cinquant’anni

È scomparso Paolo Di Nunno, ex presidente del Lecco, che ha guidato il club nel ritorno in Serie B dopo cinquant’anni. Una figura importante per la storia recente della società, il suo impegno ha contribuito a rinnovare la passione e l’ambizione della squadra e dei tifosi. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per tutto il mondo del calcio lecchese.

Il mondo del calcio piange Paolo Di Nunno, storico dirigente sportivo scomparso all’età di 77 anni. Una figura che ha segnato profondamente la storia recente del Lecco, club che sotto la sua presidenza è riuscito a tornare in Serie B dopo mezzo secolo di assenza, riportando entusiasmo e ambizione in una piazza che da decenni inseguiva quel traguardo. La notizia della morte di Di Nunno ha suscitato cordoglio tra tifosi e addetti ai lavori, soprattutto per il legame costruito negli anni con una società che aveva rilevato in un momento delicato, trasformandola progressivamente in una realtà competitiva nel panorama calcistico nazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

