Poker Next Gen e cento vittorie in C | la Juventus travolge la Sambenedettese
La Juventus Next Gen, con una vittoria schiacciante 4-0 contro la Sambenedettese, raggiunge il traguardo delle cento vittorie in Serie C, consolidando il suo ruolo di protagonista nel girone B.
La Juventus Next Gen scrive una pagina indelebile della propria giovane storia nel turno infrasettimanale della 26ª giornata del girone B di Serie C. Superando la Sambenedettese con un pirotecnico 4-2 tra le mura amiche, la seconda squadra bianconera non solo incassa tre punti vitali per la classifica, ma raggiunge la prestigiosa vittoria numero 100 nella regular season professionistica dalla sua fondazione nel 2018. Un traguardo che certifica la bontà del progetto tecnico torinese, capace di coniugare la maturazione dei talenti con la solidità dei risultati in un campionato ostico come la terza serie. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Juventus NG contro la Sambenedettese
