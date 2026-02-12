Juventus Next Gen Sambenedettese 4-2 LIVE | ancora da corner Piccoli la riapre

La Juventus Next Gen batte la Sambenedettese 4-2 in casa, mantenendo la testa della classifica. La partita si apre con tanti attacchi e occasioni, e al 75’ Piccoli riapre il risultato su calcio d’angolo. La Sambenedettese prova a reagire, ma i bianconeri trovano il gol della sicurezza con un altro corner poco prima del fischio finale. La partita si è giocata davanti a un pubblico appassionato, e ora la Juventus Next Gen si avvicina sempre di più alla promozione.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Sambenedettese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 26ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Juventus Next Gen – reduce da due vittorie consecutive (10 risultati utili nelle ultime 11 partite) – che oggi ospita la Sambenedettese. Bianconeri che vogliono proseguire la marcia playoff e vendicare il KO dell’andata. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Sambenedettese 4-2: sintesi e moviola. 69? CHECK AL VAR PER UN PRESUNTO FALLO SUL GOL, TUTTO REGOLARE – VAR al lavoro per valutare un presunto fallo di Piccoli sul gol. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

