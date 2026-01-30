Dl PNRR Scuola mobilità docenti 28 milioni per ATA ed esoneri task force edilizia proroghe Ecco cosa è previsto SCHEDA

Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto-legge che tocca diverse aree della scuola. Ci saranno 28 milioni di euro per il personale ATA e gli esoneri, mentre si rafforza la mobilità dei docenti. È in arrivo anche una task force dedicata all’edilizia scolastica e alcune proroghe di misure già in atto. Le novità entreranno in vigore a breve, con l’obiettivo di migliorare il sistema scolastico italiano.

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che interviene su quattro riforme della Missione 4 del PNRR dedicate al sistema scolastico. Il provvedimento, atteso, adesso, alla conversione in legge con il passaggio parlamentare, modifica le regole sulla mobilità dei docenti, semplifica l'accreditamento degli enti di formazione e introduce nuove misure per il dimensionamento della rete scolastica. L'articolo 19 del decreto affronta nodi tecnici e procedurali che impattano direttamente su organici, immissioni in ruolo e continuità didattica per gli anni scolastici 20262027 e 20272028. Il comma 1, lettera a, modifica l'articolo 13 del decreto legislativo 592017 demandando alla contrattazione collettiva nazionale integrativa la definizione dei criteri per il computo del vincolo triennale di permanenza.

