PlayStation Plus Extra e Premium Sony ha annunciato i giochi gratis di Dicembre 2025 per PS5 e PS4

Sony ha annunciato i giochi gratuiti di dicembre 2025 per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium. La selezione, dedicata a possessori di PS5 e PS4, amplia ulteriormente il catalogo mensile con nuovi titoli pronti a offrire divertimento e avventure ai giocatori.

Sony ha svelato i giochi che arricchiranno il catalogo offerto dal PlayStation Plus Extra e Premium di Dicembre 2025, rivolti anche in questo caso ai possessori di una PS5 o PS4. Ecco i titoli che faranno il loro ingresso nella line-up del PS Plus Extra il 16 Dicembre: Assassin’s Creed Mirage PS5, PS4. Wo Long: Fallen Dynasty PS5, PS4. Skate Story PS5. Granblue Fantasy: Relink PS5, PS4. Planet Coaster 2 PS5. Cat Quest III PS5, PS4. Lego Horizon Adventures PS5. Paw Patrol: Grand Prix PS5, PS4. Paw Patrol World PS5, PS4. Invece adesso scopriamo il gioco che verrà aggiunto al PlayStation Plus Premium: Soulcalibur III PS5, PS4. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - PlayStation Plus Extra e Premium, Sony ha annunciato i giochi gratis di Dicembre 2025 per PS5 e PS4

Black Friday Zara: Top Trends di oggi - Zazoom Social News

Mandragora: Whispers of the Witch Tree - disponibili le edizioni fisiche - Zazoom Social News

PlayStation Plus Extra Premium: quali sono i nuovi giochi di dicembre per PS4 e PS5? - Sony ha finalmente annunciato quali sono i giochi di dicembre 2025 per gli abbonati a PlayStation Plus Extra o Premium. Secondo msn.com

PlayStation Plus Extra e Premium, Sony ha annunciato i giochi gratis di dicembre 2025 per PS5 e PS4 - up del PS Plus Extra il 16 Dicembre: Sony ha svelato i giochi che arricchiranno il catalogo offerto dal PlayStation Plus Extra e Premium di ... Si legge su msn.com

Sony annuncerà oggi i nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium di dicembre; alcuni titoli sono già disponibili, altri arriveranno il 16 del mese. https://www.everyeye.it/notizie/playstation-plus-oggi-annuncio-giochi-extra-premium-dicembre-ps4-ps5-8472 Vai su Facebook

Vivete il viaggio di Marston nelle enormi distese dell’America occidentale, Red Dead Redemption è in arrivo oggi nel Catalogo Giochi PlayStation Plus Extra e Premium! Vai su X