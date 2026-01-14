PlayStation Plus Extra e Premium Sony ha annunciato i giochi gratis di Gennaio 2026

Sony ha comunicato i titoli disponibili gratuitamente a gennaio 2026 per gli iscritti a PlayStation Plus Extra e Premium. Le novità, riservate a utenti di PS5 e PS4, ampliamo il catalogo con giochi selezionati per offrire un’esperienza di gioco variata e di qualità. Ecco le anteprime dei titoli che i membri potranno scaricare e giocare nel mese di gennaio.

Sony ha annunciato ufficialmente i giochi che arricchiranno il catalogo offerto dal PlayStation Plus Extra e Premium di Gennaio 2026, rivolti anche in questo caso ai possessori di una PS5 o PS4. Ecco i titoli che faranno il loro ingresso nella line-up del PS Plus Extra nella giornata del 20 Gennaio 2026: Resident Evil Village PS5, PS4. Like a Dragon: Infinite Wealth PS5, PS4. Expeditions: A MudRunner Game PS5, PS4. A Quiet Place: The Road Ahead PS5. Darkest Dungeon II PS5, PS4. The Exit 8 PS5, PS4. Art of Rally PS5, PS4. A Little to the Left PS5, PS4. Adesso scopriamo l'unico gioco pronto ad arricchire il PlayStation Plus Premium: Ridge Racer PS5, PS4.

