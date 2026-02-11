android 17 beta per pixel arriva

È arrivata una versione beta di Android 17 dedicata ai dispositivi Pixel. La nuova versione si può già provare attraverso il canale di aggiornamento Canary, dove vengono testate le funzionalità prima del rilascio ufficiale. Gli utenti interessati possono scaricare la beta e iniziare a scoprire le novità in anteprima.

in ambito Android, si osserva una nuova versione in stato beta che viene introdotta attraverso il canale Canary. la android 17 beta 1 arriva sui dispositivi della serie pixel, offrendo API preliminari, cambiamenti potenziali di comportamento e strumenti mirati allo sviluppo avanzato. l’attenzione è rivolta a prestazioni, gestione multimediale e interfacce adattive per schermi di grandi dimensioni, con l’obiettivo di avvicinare la versione finale a una stabilità prossima al rilascio. android 17 beta 1 arriva sui pixel tramite canary. la versione beta è disponibile per i possessori di dispositivi Pixel, accompagnata da un canale di test che permette di ricevere aggiornamenti OTA pur senza flash manuali. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

