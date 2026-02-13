Più di 130 cani accolti al rifugio Aronne Emanuele Cipolla | Adozioni in calo e randagismo in crescita

Emanuele Cipolla, volontario del rifugio Aronne di Agrigento, denuncia che le adozioni sono in calo mentre il numero di cani randagi continua a crescere.

Il volontario agrigentino racconta la realtà quotidiana di chi si prende cura di tanti amici a quattro zampe, tra emergenze continue, mancanza di risorse e la necessità di un cambiamento culturale Ad Agrigento il rifugio Aronne rappresenta un presidio di umanità e dedizione. Qui, in via Pausania, Emanuele Cipolla, tra i volontari più attivi, affronta ogni giorno, insieme ad altre persone, le difficoltà di una struttura che accoglie quasi 130 cani, offrendo loro cure, dignità e una seconda possibilità. Ma dietro l’impegno quotidiano si nasconde una realtà complessa: richieste d’aiuto incessanti, risorse limitate e un problema — quello del randagismo — che continua a crescere perché non viene affrontato alla radice.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

