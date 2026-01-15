Circa 130 i gatti ospitati al Rifugio di Vallemiano | l' appello di Anta Odv e Comune per le adozioni

Nel Rifugio di Vallemiano, attualmente sono circa 130 i gatti in cerca di nuove famiglie. L’appello di Anta Odv e del Comune di Ancona invita a valutare un’adozione, offrendo a questi animali la possibilità di una vita più serena. La struttura si impegna a garantire il benessere di ogni ospite, sperando di trovare presto un ambiente stabile e affettuoso per ciascuno di loro.

