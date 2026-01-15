Circa 130 i gatti ospitati al Rifugio di Vallemiano | l' appello di Anta Odv e Comune per le adozioni
Nel Rifugio di Vallemiano, attualmente sono circa 130 i gatti in cerca di nuove famiglie. L’appello di Anta Odv e del Comune di Ancona invita a valutare un’adozione, offrendo a questi animali la possibilità di una vita più serena. La struttura si impegna a garantire il benessere di ogni ospite, sperando di trovare presto un ambiente stabile e affettuoso per ciascuno di loro.
ANCONA – Sono circa 130 quelli che, nel Rifugio di Vallemiano, sono in attesa di trovare casa. Un numero divenuto importante quello dei gatti ospiti al gattile comunale. Da oltre 15 anni, la struttura è gestita con dai volontari della sezione dorica dell’associazione Anta Odv (Sezione di Ancona). 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Nerina è una gatta di circa 2 anni, sterilizzata, dal carattere meraviglioso. È dolcissima, affettuosa e super coccolona: ama stare vicino alle persone, fare tante fusa ed è una vera golosona di cibo umido Ha sempre vissuto in libertà insieme ad altri gatti, quind facebook
