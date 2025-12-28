Capodanno al Rifugio Prato della Cipolla con cenone ed escursione notturna

Il 31 dicembre, il Rifugio Prato della Cipolla invita a trascorrere il Capodanno 2026 in un ambiente suggestivo, immersi nella neve. La serata prevede un cenone e un'escursione notturna, offrendo un modo tranquillo per salutare l’anno appena trascorso e accogliere quello nuovo in un’atmosfera naturale e raccolta. Un’occasione per vivere una notte speciale in armonia con la natura e le tradizioni alpine.

Mercoledì 31 dicembre si festeggia il Capodanno 2026 al Rifugio Prato della Cipolla, magicamente imbiancato dalle ultime nevicate.Programma- ore 16.30 appuntamento al Rifugio Prato della Cipolla (ultima salita seggiovia ore 16.00), vin brulé e frittelle di benvenuto- ore 18.00 escursione guidata.

