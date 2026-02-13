ceccano pitbull azzanna bambina di due anni e la scaraventa violentemente a terra e contro un muro

Ceccano, un pitbull ha azzannato una bambina di due anni, scaraventandola violentemente a terra e contro un muro nel cortile di casa. La proprietaria dell’animale, che aveva lasciato il cane libero nel giardino, non è riuscita a controllarlo quando il cane ha improvvisamente attaccato la piccola, provocandole una ferita al braccio. La bambina è stata subito soccorsa dai genitori e portata in ospedale, dove le è stata diagnosticata una ferita da morso superficiale.

Roma, 12 febbraio 2026 - Una bambina di due anni è stata azzannata a un braccio da un pitbull ieri sera, verso le 22.30, in un appartamento a Ceccano (Frosinone): l'animale l'ha scaraventata a terra con violenza poi l'ha sbattuta contro un muro. La piccola ha riportato diverse ferite ed che è stata trasportata all'ospedale Bambin Gesù di Roma in codice giallo. La bambina è stata sottratta alla morsa del cane da altre persone presenti nell'abitazione, un uomo di 42 anni, intervenuto in aiuto della piccola, è stato ferito dal pitbull ed è stato anche lui ricoverato in codice verde. . 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Attimi di puro terrore nella serata di ieri, 12 febbraio 2026, all’interno di un’abitazione privata a Ceccano, dove il pitbull di famiglia ha azzannato una bambina di 2 anni e l’ha sbattuta contro il muro.

Frosinone, pitbull azzanna bimba di 2 anniGrave ferimento a Ceccano, in provincia di Frosinone, dove ieri sera un pitbull ha azzannato una bambina di soli due anni all'interno di un'abitazione ... lapresse.it

Bambina di 2 anni azzannata da un pitbullMomenti di grande paura ieri in un'abitazione di Ceccano, dove una bambina di 2 anni è stata aggredita da un cane di razza pitbull. L’animale ha azzannato la piccola al braccio e l'ha scaraventata a ... ciociariaoggi.it

