Un pitbull ha morso una bambina di due anni a Ceccano, e il padre ha reagito colpendo l’animale con un coltello, uccidendolo per proteggere la figlia. La famiglia stava trascorrendo il pomeriggio in casa quando il cane si è scagliato contro la bambina, mordendola alle braccia e alle gambe. Il padre, vedendo la scena, ha afferrato un coltello dalla cucina e ha colpito ripetutamente il pitbull, riuscendo a salvare la figlia ma causando la morte dell’animale.

Una bambina di due anni è ricoverata al Bambino Gesù di Roma dopo essere stata aggredita in casa dal pitbull di famiglia a Ceccano, in provincia di Frosinone. Il cane, secondo quanto ricostruito, l’ha morsa prima a un braccio e dopo averla scaraventata con violenza a terra e contro una parete è stato ucciso dal papà della piccola. L’uomo, infatti, non riuscendo a fargli mollare la presa è stato costretto a impugnare un coltello da cucina e a colpirlo fino ad ucciderlo. La piccola è stata trasferita in elicottero in codice giallo. Pitbull aggredisce una bimba in casa a Ceccano? Il papà uccide il cane per salvarla Come sta la bimba di 2 anni? Indagini sull'aggressione del cane Pitbull aggredisce una bimba in casa a Ceccano? L’episodio è avvenuto nella serata di giovedì 12 febbraio, attorno alle 22. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Pitbull aggredisce bimba di 2 anni a Ceccano, il padre accoltella il cane e lo uccide per salvare la figlia

A Ceccano, in provincia di Frosinone, un pitbull di famiglia ha morso una bambina di due anni, e il padre ha reagito uccidendo il cane con un coltello per salvarla.

Il pitbull ha morso una bambina di 2 anni a Ceccano, e il cane è stato ucciso per salvarla.

Argomenti discussi: Bimba uccisa da pitbull: Codacons, tragedia annunciata.

Pitbull si scaglia contro una bimba di 2 anni e la azzanna: come sta la piccola, trasferita al Bambino GesùSi è scagliato sulla bambina e l’ha scaraventata contro il muro: è quanto successo a Ceccano. Il pitbull è stato ucciso a coltellate. Paura a Ceccano dove una bimba è stata aggredita da un cane di raz ... fanpage.it

Frosinone, bimba di due anni azzannata dal pitbull di famiglia: il padre la salva e uccide il cane a coltellateUna bambina di due anni è ricoverata all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù dopo essere stata aggredita dal pitbull di famiglia nell’abitazione di Ceccano, in provincia di Frosinone. L’animale l’avrebbe ... open.online

Villanova d’Albenga, madre e figlio aggrediti da un pitbull - facebook.com facebook