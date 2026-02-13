Pisoni dt Italia | Moioli top due giorni fa ero in ospedale con lei E a squadre siamo da oro

Pisoni, il direttore tecnico della Nazionale italiana di snowboard, ha lodato Moioli dopo il suo bronzo nel cross, raccontando che due giorni fa era in ospedale con lei. La bergamasca si è distinta nuovamente, confermando il suo talento e la sua determinazione. Pisoni ha anche sottolineato che la squadra punta a ottenere il massimo, con l’obiettivo di conquistare l’oro, e finora è sulla buona strada. La vittoria di Moioli si aggiunge a quella di Dalmasso, entrambe arrivate grazie a un impegno costante e a una preparazione mirata.

Lo abbracciano tutti. I tecnici, i membri dell'ufficio stampa del Coni, il portavoce della Fisi, persino i rivali. Cesare Pisoni, direttore tecnico della Nazionale di snowboard, è raggiante all'arrivo per il bronzo di Michela Moioli. Commosso perché la bergamasca ha centrato il terzo podio olimpico consecutivo di una carriera fuori dal comune, completando la collezione col bronzo 2026 dopo l'oro 2018 e l'argento 2022. "Abbiamo raggiunto l'obiettivo minimo, che era di due medaglie complessive. Il bronzo di Lucia Dalmasso nel parallelo e il bronzo di Miki nel cross. E non è finita.