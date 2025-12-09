Menomale che aveva la febbre Questo è un Pulisic da urlo | Fino a due giorni fa ero morto
Christian Pulisic dimostra tutta la sua classe con una doppietta decisiva, ribaltando il risultato contro il Torino. Nonostante la febbre e le difficoltà, il talento americano entra in campo e cambia l’andamento della partita. Nel frattempo, Leao si ferma a causa di un infortunio all’adduttore, mettendo a rischio la partecipazione alla Supercoppa.
Dal venerdì di Abu Dhabi emerge una grande verità: menomale che è l’ultimo weekend con la SF-25! #F1 #Formula1 #Ferrari #FuoriPista #AbuDhabiGP - facebook.com Vai su Facebook
Milan, Ibrahimovic a Conceicao: "Meno male avevi la febbre, sennò spaccavi altre tv" - Il dirigente del Milan, Zlatan Ibrahimovic, ha tenuto un discorso motivazionale dopo la vittoria della Supercoppa Italiana di ieri sera contro l'Inter, come svelato sui social dallo stesso club ... Si legge su tuttomercatoweb.com