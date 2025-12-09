Christian fa il fenomeno, entra e con una doppietta ribalta il Torino: da 2-1 a 2-3. Leao si ferma: adduttore ko, la Supercoppa è a rischio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Menomale che aveva la febbre... Questo è un Pulisic da urlo: "Fino a due giorni fa ero morto"