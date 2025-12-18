La Regione sostiene i live club con oltre 280mila euro

La Regione Emilia-Romagna conferma il suo impegno a favore della musica dal vivo, destinando oltre 280mila euro ai live club del territorio. Diciassette locali, da Parma a Cesena, riceveranno un sostegno economico nel 2025, contribuendo a preservare e valorizzare la scena musicale locale e offrendo spazi di aggregazione e creatività per artisti e pubblico.

La Giunta regionale ha approvato l'esito del bando per la concessione di contributi ai Live Club.

