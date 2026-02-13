Pisa-Milan | prima in casa per Hiljemark Allegri ritrova Pulisic e punta su Loftus-Nkunku

Pisa, 13 febbraio 2026 – A dieci giorni dal successo per 3-0 contro il Bologna al Dall’Ara, il Milan affronta oggi per la prima volta in casa il Pisa, con il ritorno di Hiljemark che cerca di conquistare un posto tra i titolari. Allegri ritrova Pulisic, rientrato dall’infortunio, e punta su Loftus-Nkunku, che ha dimostrato di essere in forma nelle ultime settimane.

Pisa, 13 febbraio 2026 – A dieci giorni di distanza dal rotondo 3-0 rifilato al Bologna al Dall’Ara, il Milan è pronto a rituffarsi e tornare in campo. Questa sera alle 20.45 (match in diretta in esclusiva e in streaming su DAZN), infatti, i rossoneri andranno a far visita al Pisa. All’andata i nerazzurri riuscirono a fermare sul 2-2 la squadra di Allegri, ma da allora le cose sono cambiate notevolmente, a cominciare dalla guida tecnica dei toscani, che è stata affidata ad Oscar Hiljemark, il quale ha un passato da calciatore in Serie A con le maglie di Palermo e Genoa e che questa sera affronterà la prima casalinga da tecnico dei pisani: “Voglio vedere una squadra che sa interpretare bene entrambe le fasi di gioco – ha detto il trentaduenne tecnico svedese alla vigilia – e che sa giocare insieme, perché ognuno deve mettersi al servizio della squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

