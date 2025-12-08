Torino-Milan | Baroni punta su Zapata Allegri si affida a Nkunku se Pulisic dà forfait

Torino, 8 dicembre 2025 – Rialzare la testa dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia e tenere il passo di Inter e Napoli. È con questi due obiettivi che questa sera alle 20.45 il Milan di Massimiliano Allegri andrà all’Olimpico Grande Torino a far visita ai granata, reduci dal ko per 2-1 contro il Lecce. Vietato concedersi distrazioni contro una big come il Milan è il mantra del tecnico granata Marco Baroni alla vigilia: “Lavoriamo sia a livello individuale che di squadra per trovare la continuità che avevamo avuto per sei partite. Le lacune su colmano attraverso il lavoro sul campo. Il Milan è una grande squadra e non sono ammesse distrazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

