Milan per Pulisic niente Lazio Nkunku è favorito su Loftus per far coppia con Leao

Con l'americano ko (e non convocato), Allegri ha provato al fianco di Rafa il francese ex Chelsea. L'inglese partirà dalla panchina. Sempre out Gimenez e Athekame. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan, per Pulisic niente Lazio. Nkunku è favorito su Loftus per far coppia con Leao

News recenti che potrebbero piacerti

Milan: quasi certo il forfait di Pulisic con la Lazio, possibile assenza anche in Coppa Italia - facebook.com Vai su Facebook

PROBABILE FORMAZIONE - Milan-Lazio, Pulisic verso il forfait. Diversi ballottaggi Vai su X

Milan, per Pulisic niente Lazio. Nkunku è favorito su Loftus per far coppia con Leao - Con l'americano ko (e non convocato), Allegri ha provato al fianco di Rafa il francese ex Chelsea. gazzetta.it scrive

MN - Conferma dopo l'allenamento: Pulisic, Gimenez ed Athekame non convocati per Milan-Lazio - Era praticamente ufficioso, ma dopo l'allenamento odierno è arrivata un'ulteriore conferma: Christian Pulisic, Santiago Gimenez e Zachary Athekame non sono stati convocati da ... milannews.it scrive

Milan-Lazio, le probabili formazioni: Allegri con Nkunku, Sarri con Vecino in regia - 45, arbitra Collu, diretta tv su DAZN e Sky): Come arriva il. Si legge su tuttomercatoweb.com