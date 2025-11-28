Milan per Pulisic niente Lazio Nkunku è favorito su Loftus per far coppia con Leao

Gazzetta.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l'americano ko (e non convocato), Allegri ha provato al fianco di Rafa il francese ex Chelsea. L'inglese partirà dalla panchina. Sempre out Gimenez e Athekame. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

milan per pulisic niente lazio nkunku 232 favorito su loftus per far coppia con leao

© Gazzetta.it - Milan, per Pulisic niente Lazio. Nkunku è favorito su Loftus per far coppia con Leao

News recenti che potrebbero piacerti

milan pulisic lazio nkunkuMilan, per Pulisic niente Lazio. Nkunku è favorito su Loftus per far coppia con Leao - Con l'americano ko (e non convocato), Allegri ha provato al fianco di Rafa il francese ex Chelsea. gazzetta.it scrive

milan pulisic lazio nkunkuMN - Conferma dopo l'allenamento: Pulisic, Gimenez ed Athekame non convocati per Milan-Lazio - Era praticamente ufficioso, ma dopo l'allenamento odierno è arrivata un'ulteriore conferma: Christian Pulisic, Santiago Gimenez e Zachary Athekame non sono stati convocati da ... milannews.it scrive

milan pulisic lazio nkunkuMilan-Lazio, le probabili formazioni: Allegri con Nkunku, Sarri con Vecino in regia - 45, arbitra Collu, diretta tv su DAZN e Sky): Come arriva il. Si legge su tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Pulisic Lazio Nkunku