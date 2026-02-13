Pisa-Milan missione sorpasso per Allegri | Hiljemark sfida i rossoneri con Nicolas tra i pali
Alessio Allegri punta alla vittoria contro il Milan per avvicinarsi alla vetta della classifica, dopo aver analizzato le ultime prestazioni della sua squadra. In campo, Hiljemark si prepara a sfidare i rossoneri, con Nicolas tra i pali pronto a difendere la porta. L’anticipo di Serie A di oggi apre ufficialmente la 25ª giornata, mettendo di fronte due squadre con obiettivi diversi ma entrambe determinate a ottenere i tre punti. La partita si svolge in un momento cruciale della stagione, con i padroni di casa che cercano risposte e conferme sulla propria crescita.
L’anticipo che inaugura la venticinquesima giornata di Serie A Enilive mette di fronte due realtà speculari in cerca di risposte definitive. Venerdì 13 febbraio, alle ore 20:45, la “Cetilar Arena” — Stadio Romeo Anconetani ospita il confronto tra il Pisa e il Milan, un incrocio che profuma di ultima spiaggia per i toscani e di obbligo per i rossoneri. La compagine di Massimiliano Allegri, reduce da una striscia di 22 risultati utili consecutivi, approda all’ombra della Torre con la necessità imperativa di conquistare l’intera posta in palio per non perdere il contatto visivo con l’Inter capolista, attualmente a +8 ma con una partita in più (in attesa del recupero di Milan-Como).🔗 Leggi su Milanzone.it
Pisa-Milan, missione Scudetto all'Arena Garibaldi: Hiljemark cerca il miracolo contro Allegri
Questa sera si gioca l'anticipo del venticinquesimo turno di Serie A tra Pisa e Milan.
Pisa-Milan, allarme rosso in porta: tocca a Nicolas sfidare i rossoneri
Nicolas si prepara a difendere il Pisa contro il Milan, dopo che la squadra ha subito diverse assenze in difesa.
Il Milan frena a San Siro contro il Pisa: 2-2. Athekame salva i rossoneri nel recuperoIl Milan viene bloccato a San Siro 2-2 dal Pisa, nell'anticipo valido per l'ottava giornata di Serie A. La squadra di Allegri non sfrutta il turno casalingo favorevole e in attesa di Napoli-Inter di ... ilgiornale.it
Milan, Allegri beffato dal suo Cuadrado! Pari col Pisa, Athekame evita il koMILANO - Colpo di scena nel match che apre l'8° capitolo della Serie A con il Milan capolista che si fa fermare dal Pisa a San Siro sul 2-2. Sfiora il clamoroso colpaccio Gilardino che ribalta con ... tuttosport.com
