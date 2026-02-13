Pisa-Milan allarme rosso in porta | tocca a Nicolas sfidare i rossoneri

Nicolas si prepara a difendere il Pisa contro il Milan, dopo che la squadra ha subito diverse assenze in difesa. La partita di questa sera all’Arena Garibaldi si presenta come una sfida importante, soprattutto per il portiere, chiamato a mantenere la porta inviolata in una fase difficile del campionato. Con diversi infortuni e squalifiche, il Pisa cerca di reagire e di mettere in difficoltà i rossoneri di Allegri, in una serata che si prevede infuocata.