Pisa-Milan allarme rosso in porta | tocca a Nicolas sfidare i rossoneri
Nicolas si prepara a difendere il Pisa contro il Milan, dopo che la squadra ha subito diverse assenze in difesa. La partita di questa sera all’Arena Garibaldi si presenta come una sfida importante, soprattutto per il portiere, chiamato a mantenere la porta inviolata in una fase difficile del campionato. Con diversi infortuni e squalifiche, il Pisa cerca di reagire e di mettere in difficoltà i rossoneri di Allegri, in una serata che si prevede infuocata.
L’Arena Garibaldi si prepara a vivere una notte di passione e necessità. Il Pisa, atteso questa sera dall’anticipo della venticinquesima giornata contro il Milan di Massimiliano Allegri, si ritrova a gestire un’autentica crisi nel reparto arretrato. La lista dei convocati diramata dal tecnico Oscar Hiljemark ha ufficializzato quello che l’ambiente nerazzurro temeva: un’emergenza totale tra i pali che costringerà i toscani a rinunciare contemporaneamente ai primi due portieri della rosa. Con Simone Scuffet e Adrian Semper ufficialmente fuori causa, la responsabilità di difendere la porta lariana ricadrà sulle spalle dell’esperto Nicolas Andrade, chiamato a un esordio stagionale tanto inaspettato quanto delicato.🔗 Leggi su Como1907news.com
