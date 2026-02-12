Questa sera si gioca l’anticipo del venticinquesimo turno di Serie A tra Pisa e Milan. Il Pisa, ultimo in classifica, cerca di sorprendere il Milan, che si trova a lottare per il titolo. La partita all’Arena Garibaldi promette emozioni, con Hiljemark che spera in un colpo a sorpresa contro la squadra di Allegri.

Il venticinquesimo turno di Serie A si apre con l’anticipo del venerdì sera tra il Pisa, fanalino di coda del torneo, e il Milan, attualmente seconda forza del campionato. Una sfida che mette di fronte due realtà agli antipodi: da una parte i nerazzurri di Oscar Hiljemark, reduci da uno scialbo 0-0 nel derby della paura contro il Verona e a secco di vittorie da ben tredici turni; dall’altra i rossoneri guidati da Max Allegri, che tornano in campo dopo il riposo forzato causato dall’indisponibilità di San Siro per i Giochi Olimpici Invernali. La compagine milanese, forte di una striscia di imbattibilità che dura da 23 giornate, insegue l’Inter capolista con l’obiettivo di ridurre il distacco di otto lunghezze, avendo peraltro ancora una gara da recuperare. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Pisa-Milan, missione Scudetto all’Arena Garibaldi: Hiljemark cerca il miracolo contro Allegri

Approfondimenti su Pisa Milan

Oscar Hiljemark si presenta in conferenza stampa e spiega che per affrontare il Milan serve un lavoro tattico preciso.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Pisa Milan

Argomenti discussi: Le cinque giornate del Milan La missione scudetto passa dal derby; Il Milan può vincere il campionato? Ecco cosa deve e non deve fare; Il patto di Milanello, i giorni di riposo, l’avvicinamento al derby: il Milan di Allegri e la missione scudetto; Il Milan può vincere il campionato? Ecco cosa deve e non deve fare.

Pisa-Milan: Allegri: Pulisic a disposizione, ma ha 15-20 minuti????u001b?vq?g {Y= [Mv;?8k_,vX?1tX?I??I?u0001RvX,???@?M??+?2?u001aYb? (??????J?/ ?`?B??su0017c?-?]???8?u0016C;???u0001???m1V??nu001d;t%? {??L4 ???+??RJ?S??a8?0?ByY?^???9f????1??2H????u000ek^?f?c1 sport.sky.it

Pisa-Milan pronostico e quote: la chicca dell'espertoScopri il pronostico su Pisa-Milan con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del match valido per il 25° turno di Serie A. calciomercato.com

Il #Milan di #Allegri all'esame #Pisa: obiettivo, vietato uscire di nuovo di strada #SempreMilan #SerieA x.com

Pianetamilan.it. . Ha parlato #Allegri alla vigilia di #PisaMilan, temi chiari: “Può essere un turno importante, quattro partite e poi vediamo” E su un possibile spareggio Scudetto risponde così Le ultime da Milanello dal nostro Stefano Bressi - facebook.com facebook