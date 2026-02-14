Modric salva il Milan a Pisa | perla nel finale e tre punti d’oro per Allegri

Luka Modric ha deciso la partita a Pisa, segnando una splendida rete nel recupero che ha regalato tre punti fondamentali al Milan. La squadra di Allegri ha sofferto fino alla fine, ma alla fine è riuscita a portare a casa la vittoria grazie a un’azione decisiva negli ultimi minuti. La Cetilar Arena si è riempita di emozioni, mentre i rossoneri hanno ottenuto una vittoria che li avvicina alle zone alte della classifica.

Il Milan rischia ma non fallisce l'aggancio ai piani alti, espugnando la Cetilar Arena per 2-1 grazie a un colpo di genio nel finale. La squadra di Massimiliano Allegri accorcia momentaneamente a -5 dalla capolista Inter, superando l'ostacolo Pisa in un anticipo di venticinquesima giornata ad alta tensione. A risolvere l'impasse è stata una prodezza di Luka Modric all'85', una firma d'autore che ha spento le speranze toscane proprio quando il pareggio sembrava blindato. Il match si era sbloccato al 39? con un'incornata di Ruben Loftus-Cheek, servito da un cross millimetrico del giovane Athekame, ma la ripresa si è trasformata in un incubo tattico per i rossoneri.