Bologna-Milan di Serie A 0-0 | Loftus-Cheek spreca il gol del vantaggio | LIVE NEWS

Questa sera allo stadio Dall’Ara si gioca Bologna-Milan, partita valida per la 23ª giornata di Serie A. I rossoneri di Allegri cercano punti importanti in trasferta, ma la partita si sta complicando. Loftus-Cheek ha avuto una buona occasione per segnare il gol del vantaggio, ma ha sbagliato un tiro facile. La partita resta sullo 0-0 e le emozioni non mancano.

Alle ore 20:45, allo stadio 'Dall'Ara', si disputerà Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco il LIVE testuale con tutte le news di avvicinamento al match dei rossoneri di Massimiliano Allegri in tempo reale.

