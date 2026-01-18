Milan-Lecce di Serie A 1-0 | la sblocca Fullkrug! | LIVE News

Alle ore 20:45 si è disputata la sfida tra Milan e Lecce allo stadio 'San Siro', partita valida per la 21ª giornata di Serie A 2025-2026. La gara si è conclusa con il risultato di 1-0, grazie a un gol di Fullkrug. Segui il live testuale per gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita.

Bellissima palla di Saelemaekers verso Fullkrug che, ovviamente, non se la fa sfuggire e di testa la manda in rete! 1:0 a San Siro Altra occasione per i rossoneri! Leao passa una bellissima palla a Pulisic tagliando la difesa, l'americano a tu per tu con Falcone prova il tiro, ma quest'ultimo lo para miracolosamente Estupinan mette un bellissimo cross, ma non viene sfruttato. Il Lecce libera Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.
