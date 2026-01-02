Cagliari-Milan di Serie A 0-1 | esordio in rossonero per Fullkrug | LIVE News

Alle 20:45 allo stadio 'Unipol Domus' di Cagliari si gioca la partita tra Cagliari e Milan, valida per la 18ª giornata della Serie A 2025-2026. La sfida viene seguita in tempo reale con aggiornamenti testuali, offrendo un quadro chiaro e preciso dell'incontro, incluso l'esordio in rossonero di Fullkrug. Un appuntamento importante per il campionato italiano, con tutte le novità e i risultati aggiornati.

Alle ore 20:45 allo stadio 'Unipol Domus' di Cagliari c'è Cagliari-Milan, 18^ giornata della Serie A 2025-2026: il LIVE con la diretta testuale.

Serie A Cagliari-Milan 0-0 dopo i primi 45'. Rossoneri a caccia dei 3 punti per andare in vetta - 0 tra Cagliari e Milan Partenza decisa dei padroni di casa che al 2’ prova ad impensierire Maignan: Palestra ricev ... msn.com

Cagliari-Milan 0-0 al 45’: poche occasioni ma i rossoblù tengono il campo - Nessun gol e non molte occasioni nel primo tempo di Cagliari- unionesarda.it

#Cagliari-Milan 0-0 Primo tempo equilibrato alla Domus: buon inizio del Cagliari, poi il Milan è venuto fuori ma tutto sommato senza creare grandi grattacapi alla difesa rossoblù. Brividi finali con il rigore concesso ai rossoneri poi tolto per posizione di fuor - facebook.com facebook

Cagliari-Milan, Allegri torna nell'isola che lo proiettò ai vertici del calcio e cerca tre punti per il primato x.com

