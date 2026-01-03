Pronostico Espanyol-Barcellona | dal 2018 quasi sempre la stessa storia
L'incontro tra Espanyol e Barcellona, valido per la diciottesima giornata della Liga, si svolgerà sabato. Questa sfida rappresenta un classico del campionato spagnolo, con una storia recente che evidenzia la predominanza del Barcellona. Dal 2018, infatti, l’Espanyol non è riuscito a ottenere una vittoria contro i rivali cittadini. Di seguito, le informazioni su dove seguire la partita, le formazioni e le previsioni.
Espanyol-Barcellona è una gara della diciottesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Dal 2018 a questa parte l’Espanyol non è mai riuscito a portare a casa un derby contro il Barcellona. Solamente qualche pareggio, piazzato qua e la. Altrimenti solo sconfitte, preventivabili anche per quella che è la qualità della squadra adesso di Flick ma che negli anni ha avuto grandissimi tecnici. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Nonostante le tre vittorie di fila che hanno permesso ai padroni di casa di volare al quinto posto in classifica – insomma, fino al momento è stato un grandissimo campionato – le possibilità che l’Espanyol possa fare lo scherzetto ai blaugrana sono ridotte al minimo sindacale. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
