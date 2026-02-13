Piogge in Calabria esondati due fiumi

Piogge intense in Calabria, due fiumi sono esondati: il Busento a Molino Irto e il Campagnano tra Rende e Cosenza. La forte ondata di maltempo sulla costa tirrenica ha causato l’allagamento di alcune zone e il ritiro delle autorità dall’area, mentre le strade principali sono state chiuse per motivi di sicurezza.

10.38 L'ondata di maltempo sulla costa tirrenica calabrese ha fatto esondare il fiume Busento a Molino Irto, fra il capoluogo e Dipignano e, fra Rende e Cosenza, il fiume Campagnano. Alcune famiglie isolate, strade allagate, frane e smottamenti. Auto danneggiate dal fango e dall'acqua. Criticità anche ad Aprigliano, sempre nel Cosentino, dove ha ceduto la sede stradale.Frane anche nelle Serre cosentine e in Presila; disagi sulla SS 107 Silana-Crotonese.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Calabria sott’acqua, esondano due fiumi nel cosentino: famiglie isolate e strade franate – Il video.

Il maltempo prosegue nel Sud Italia, con piogge intense, mareggiate e allagamenti che hanno causato evacuazioni e interruzioni di servizi essenziali.

Argomenti discussi: Maltempo, notte di paura a Reggio Calabria: vento di maestrale a 100km/h in città, panico sugli aerei che non riescono ad atterrare.

Calabria flagellata dal maltempo: esondati due fiumi nel cosentinoViolento maltempo in Calabria: una notte difficile soprattutto nel Cosentino e lungo la fascia tirrenica, dove piogge intense, venti di burrasca e mareggiate hanno provocato numerosi disagi e danni di ... inmeteo.net

Esondati due fiumi nel cosentino, alcune famiglie isolate(ANSA) - COSENZA, 13 FEB - L'ondata di maltempo che investe la costa tirrenica calabrese da ieri ha provocato stamani l'esondazione del fiume Busento in località Molino Irto, al confine tra Dipignano ... msn.com

Maltempo senza tregua in Calabria: piogge torrenziali e disagi in tutta la regione: Una perturbazione intensa sta colpendo la Calabria, dove nella maggior parte della regione la pioggia è caduta incessantemente per tutta la notte. I rovesci, a tratti torrenziali, ha - facebook.com facebook

Continua l'ondata di maltempo in Calabria, oggi allerta gialla. Piogge insistenti da questa mattina in particolare nelle zone centrali e settentrionali #ANSA x.com