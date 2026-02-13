Piogge in Calabria esondati due fiumi

Da servizitelevideo.rai.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Piogge intense in Calabria, due fiumi sono esondati: il Busento a Molino Irto e il Campagnano tra Rende e Cosenza. La forte ondata di maltempo sulla costa tirrenica ha causato l’allagamento di alcune zone e il ritiro delle autorità dall’area, mentre le strade principali sono state chiuse per motivi di sicurezza.

10.38 L'ondata di maltempo sulla costa tirrenica calabrese ha fatto esondare il fiume Busento a Molino Irto, fra il capoluogo e Dipignano e, fra Rende e Cosenza, il fiume Campagnano. Alcune famiglie isolate, strade allagate, frane e smottamenti. Auto danneggiate dal fango e dall'acqua. Criticità anche ad Aprigliano, sempre nel Cosentino, dove ha ceduto la sede stradale.Frane anche nelle Serre cosentine e in Presila; disagi sulla SS 107 Silana-Crotonese.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Approfondimenti su piogge calabria

Calabria sott’acqua, esondano due fiumi nel cosentino: famiglie isolate e strade franate – Il video

Calabria sott’acqua, esondano due fiumi nel cosentino: famiglie isolate e strade franate – Il video.

Mareggiate, piogge torrenziali, fiume esondati e famiglie evacuate. Paesi senza luce e acqua. Il ciclone Harry continua a flagellare il Sud. “Sembra un bollettino di guerra”. Da venerdì neve al Nord

Il maltempo prosegue nel Sud Italia, con piogge intense, mareggiate e allagamenti che hanno causato evacuazioni e interruzioni di servizi essenziali.

Ultime notizie su piogge calabria

Argomenti discussi: Maltempo, notte di paura a Reggio Calabria: vento di maestrale a 100km/h in città, panico sugli aerei che non riescono ad atterrare.

Calabria flagellata dal maltempo: esondati due fiumi nel cosentinoViolento maltempo in Calabria: una notte difficile soprattutto nel Cosentino e lungo la fascia tirrenica, dove piogge intense, venti di burrasca e mareggiate hanno provocato numerosi disagi e danni di ... inmeteo.net

Esondati due fiumi nel cosentino, alcune famiglie isolate(ANSA) - COSENZA, 13 FEB - L'ondata di maltempo che investe la costa tirrenica calabrese da ieri ha provocato stamani l'esondazione del fiume Busento in località Molino Irto, al confine tra Dipignano ... msn.com