Il maltempo prosegue nel Sud Italia, con piogge intense, mareggiate e allagamenti che hanno causato evacuazioni e interruzioni di servizi essenziali. La presenza del ciclone Harry, attualmente sulla Sicilia, continua a influenzare la regione, mentre al Nord si prevede l’arrivo della neve da venerdì. La situazione richiede attenzione e prudenza per le popolazioni interessate.

Prosegue l'ondata di maltempo per le regioni del Sud Italia con un vortice depressionario che al momento si trova proprio sulla Sicilia. Nelle ultime ore proprio Sicilia, Calabria e Sardegna sono le regioni più colpite con esondazioni, allagamenti e linee ferroviarie interrotte. Nel corso della giornata odierna le precipitazioni tenderanno a risalire verso le regioni Peninsulari del Sud, concentrandosi comunque sui settori ionici. Neve sull'Appennino meridionale oltre gli 800-1300 metri. Nella giornata di venerdì è atteso un nuovo peggioramento sulla nostra penisola, questa volta a partire dalle regioni settentrionali dove entro sera la neve potrebbe spingersi fino a quote di pianura, in particolare al Nord-Ovest. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mareggiate, piogge torrenziali, fiume esondati e famiglie evacuate. Paesi senza luce e acqua. Il ciclone Harry continua a flagellare il Sud. “Sembra un bollettino di guerra”. Da venerdì neve al Nord

Il ciclone Harry si abbatte sul Sud Italia: allerta meteo rossa ed evacuazioni. Rischio alluvione, venti fortissimi, mareggiate e onde di 8 metriIl ciclone Harry sta attraversando il Sud Italia, portando condizioni meteorologiche estreme.

Allerta meteo, cambia la traiettoria del ciclone dell’Epifania: gelo intenso al Nord, neve abbondante al Centro e al SudL’allerta meteo in Italia si aggiorna in seguito alla variazione della traiettoria del Ciclone dell’Epifania.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Tempesta Harry: è allerta rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna. Scuole chiuse in 150 comuni - Sicilia, chiusi per frane tratti ss288 Aidone e ss185 di Sella Mandrazzi; Maltempo in Sardegna, tutti gli aggiornamenti; La Calabria nella morsa del ciclone Harry. La Regione attiva l’assetto di allarme rosso; Ciclone Harry devasta il Sud: allerta rossa in Sicilia, Sardegna e Calabria.

Allerta rossa su Calabria, Sicilia e Sardegna: mareggiate, piogge torrenziali e danni diffusiUn’ondata di maltempo senza precedenti si sta abbattendo in queste ore su Calabria, Sicilia e Sardegna, con conseguenze pesanti per infrastrutture, abitazioni ... laprimapagina.it

Sardegna flagellata dal maltempo: piogge torrenziali e venti di scirocco mettono in gionocchio l’IsolaDighe a rischio e strade chiuse, alberi crollati e centinaia di interventi dei vigili del fuoco. Scuole, parchi e cimiteri chiusi in molte località. vistanet.it

La tempesta Harry ha colpito duramente Sicilia, Calabria e Sardegna con piogge eccezionali e mareggiate. Nelle prossime ore il meteo migliorerà, ma resta alta l’attenzione per i rischi residui e la fragilità del territorio. Le previsioni del climatologo Giulio Betti. facebook

Ancora piogge, mareggiate e venti di burrasca forte sulle regioni meridionali. Mercoledì #21gennaio #allertaROSSA e #allertaARANCIONE in Sardegna, Sicilia e Calabria #allertaGIALLA in 5 regioni Leggi l'avviso meteo del #20gennaio x.com