Pineta di Fregene avanti con l’iter sulle vasche antincendio
L’iter per le vasche antincendio nella Pineta di Fregene procede, dopo che il Comune di Fiumicino ha approvato un nuovo passaggio amministrativo. La decisione arriva in un momento di crescente preoccupazione per gli incendi che minacciano l’area verde, già duramente colpita in passato. La Pineta, simbolo storico e naturale della costa, si prepara a ricevere un intervento concreto: l’installazione di vasche di emergenza, fondamentali per la lotta agli incendi. La scelta di un’area interna al Parco Federico Fellini sottolinea l’impegno di tutelare un patrimonio ambientale di grande valore.
Fiumicino, 13 febbraio 2026 – Un nuovo step amministrativo avvicina la realizzazione delle vasche antincendio a tutela della Pineta Storica di Fregene, all’interno del Parco Federico Fellini. “Si è concluso un passaggio amministrativo importante che ci consente di avvicinarci concretamente alla realizzazione delle vasche antincendio a servizio della Pineta Storica di Fregene, nel Parco Federico Fellini” dichiara l’assessore della Riserva del Litorale Angelo Caroccia. “Con la pubblicazione dell’avviso di manifestazione d’interesse si chiude infatti la fase di indagine di mercato e si entra in una fase operativa decisiva per un’opera che considero strategica per la tutela del nostro patrimonio naturale”.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
