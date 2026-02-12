Avvistato branco di lupi a Fregene chiusa Pineta Monumentale

Questa mattina a Fregene è stato avvistato un branco di lupi all’interno della Pineta Monumentale. La zona è stata immediatamente chiusa, e le forze dell’ordine stanno monitorando la situazione. Sul posto sono arrivati anche esperti per valutare se ci siano altri esemplari e per garantire la sicurezza dei cittadini. Nessuna persona è rimasta ferita finora.

(Adnkronos) – Un branco di lupi è stato avvistato oggi a Fregene, all'interno della Pineta Monumentale. A seguito della segnalazione, il Comune di Fiumicino, ha disposto, con apposita Ordinanza Sindacale, la chiusura immediata al pubblico dell'area fino al termine dell'emergenza. Il provvedimento, anticipato con una nota dal Comune di Fiumicino, si è reso necessario a. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Approfondimenti su Fregene Lupi Branco di lupi avvistato alla Pineta di Fregene Un branco di lupi è stato avvistato questa mattina nella Pineta di Fregene. Perché i lupi vivono in branco: quanto è importante la socialità e che ruolo ha nella vita dei lupi I lupi vivono in gruppi familiari, chiamati branchi, che di solito sono composti da una coppia e dai loro cuccioli. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Fregene Lupi Argomenti discussi: Lupo in pieno centro a Rovereto: c’è la conferma da parte degli zoologi del Muse; Lupi sui Colli, il presidente del Parco rassicura: Allarmismo immotivato, situazione sotto controllo; Il lupo di Villa Ghigi, l’esperto: Un’operazione verità; Passetto, altro lupo avvistato in città - VIDEO. Fiumicino, avvistato un branco di sei lupi: la pineta monumentale di Fregene chiusa per precauzioneUn branco di sei lupi è stato visto aggirarsi nell'area della Pineta monumentale di Fregene. In seguito all'avvistamento, è stata chiusa al pubblico l'intera area a partire dal 12 febbraio e fino al ... roma.corriere.it Branco di lupi avvistato alla Pineta di FregeneFiumicino, 12 febbraio 2026 – A partire da oggi, 12 febbraio 2026, e fino al termine dell’emergenza, il Comune ha disposto con apposita Ordinanza Sindacale la chiusura al pubblico della Pineta ... ilfaroonline.it Roma nella memoria, a Villa Borghese, in Viale della Pineta 15, c'è il Cinema Dei Piccoli, il più piccolo al Mondo con 63 posti a sedere in una superficie di circa 70 mq., ovvero circa un posto a sedere per ogni metro quadro, compresa la biglietteria, i corridoi e - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.