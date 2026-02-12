Chiusa la Pineta Monumentale di Fregene | avvistati 6 lupi

La Pineta Monumentale di Fregene è stata chiusa al pubblico da oggi, 12 febbraio, e resterà chiusa fino a nuovo ordine. La decisione è arrivata dopo che sono stati avvistati sei lupi nella zona. Le autorità hanno deciso di intervenire immediatamente per tutelare la sicurezza dei visitatori e degli abitanti. La pineta resterà off-limits in attesa di ulteriori controlli e interventi.

Roma, 12 feb. (askanews) – "A partire da oggi, 12 febbraio 2026, e fino al termine dell'emergenza, con apposita Ordinanza sindacale, è stata disposta la chiusura al pubblico della Pineta Monumentale di Fregene. Il provvedimento si è reso necessario a seguito dell'avvistamento, all'interno dell'area, di un branco composto da sei esemplari di lupo. Considerata l'elevata frequentazione della pineta da parte di cittadini, anche in presenza di animali domestici, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno adottare una misura precauzionale finalizzata alla tutela della pubblica incolumità". Così sui social il Comune di Fiumicino che spiega: "Al tempo stesso, il provvedimento intende garantire la salvaguardia del lupo, specie protetta e di grande valore per l'equilibrio dell'ecosistema e la biodiversità del territorio".

