Pietro Terzini | tra Chiara Ferragni l' amore di oggi e il coraggio di rischiare

Pietro Terzini porta a Verona, tra le strade di Romeo e Giulietta, trenta sue opere inedite che mescolano Shakespeare e Instagram. L’artista, noto per il suo stile diretto e senza fronzoli, ha deciso di rischiare ancora una volta, creando un ponte tra il mondo classico e quello digitale. Tra le sue creazioni spiccano riferimenti all’amore di Chiara Ferragni e alle sue storie recenti, dimostrando come l’arte possa essere anche una forma di confronto con la realtà di oggi. Terzini non ha paura di mettere in gioco se stesso, e questa mostra ne è la prova.

Ma cosa significa essere innamorati nel 2026, al tempo di Instagram, delle App e delle relazioni mordi-e-fuggi? L'artista Pietro Terzini, classe 1990, prova a rispondere, con il suo inconfondibile mix di romanticismo e ironia, in una mostra, Are you in Love? Yes, I'm in Verona, che inaugura (non a caso) il 14 febbraio ala KROMYA Art Gallery di Verona. Pietro Terzini presenta un progetto inedito che, attraverso trenta opere - molte delle quali mai esposte prima - mette in cortocircuito Shakespeare e social media, pathos e sarcasmo, mito e presente. È possibile essere innamorati di una persona, di un luogo, di un'idea? O stiamo semplicemente inseguendo la narrazione dell'amore che abbiamo imparato a desiderare? Ne abbiamo parlato con Terzini che tra ispirazioni, progetti e passioni ci ha svelato perché, oggi più che mai, amare è anche un atto creativo.

