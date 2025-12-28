Chiara Ferragni in Colombia con un nuovo amore? L’indiscrezione
Circolano voci riguardo a un possibile cambiamento nella vita sentimentale di Chiara Ferragni. Secondo quanto riportato da Il Difforme, la fashion influencer potrebbe aver raggiunto in Colombia una nuova persona speciale, lasciando alle spalle la relazione con Giovanni Tronchetti Provera. Si tratta di indiscrezioni ancora da confermare, che attirano l’attenzione su un possibile nuovo capitolo della sua vita privata.
Sembra giunta al termine la storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: lei avrebbe raggiunto la sua nuova fiamma in Colombia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
