Piccole storie grandi canzoni di Susanna Amicucci il 7 marzo prossimo alla Mole Vanvitelliana
Il 7 marzo, alla Mole Vanvitelliana, Susanna Amicucci presenta “Piccole storie grandi canzoni”, un evento dedicato alla musica che raccoglie fondi per la Ricerca. La decisione di patrocinare l’iniziativa arriva dalla giunta comunale, su proposta dell’assessore al Terzo settore Orlanda Latini. L’evento si terrà nell’Auditorium e coinvolge artisti locali che interpretano canzoni legate a storie di vita, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico su temi sociali e scientifici.
La giunta comunale, su proposta dell’assessore al Terzo settore Orlanda Latini, ha concesso il patrocinio e sostegno all’evento “Piccole storie grandi canzoni” di Susanna Amicucci - la Musica a sostegno della Ricerca - in programma il 7 marzo prossimo alla Mole Vanvitelliana all’Auditorium a.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Approfondimenti su susanna amicucci
Mole Vanvitelliana, il Comune trova 3,5milioni per i lavori
Il Comune di Ancona ha annunciato di aver reperito 3,5 milioni di euro per i lavori di ristrutturazione della Mole Vanvitelliana.
Addio a Antonio Giovanni Mellone, il maestro della matita sulle pagine de Il Giorno: “Disegnò grandi e piccole storie”
È scomparso Antonio Giovanni Mellone, noto illustratore e disegnatore delle pagine de Il Giorno.
Ultime notizie su susanna amicucci
Argomenti discussi: Maurizio Biancani - L’alchimista del suono, cinquant’anni di musica al mixer Recensione; Spettacolo teatrale-musicale Calicanto. Per raccontar di Ofelia; Mercato della Biodiversità Googreen domenica 8 febbraio 2026; Sì viaggiare. Con un libro e con la musica a Fagnano.
Ramblers Piccole e grandi storie resistentiLa band presenta a ’La Tenda’ il libro scritto per gli ottant’anni dalla Liberazione. D’Aniello: Il nostro compito oggi? Essere staffette A ottant’anni dalla Liberazione dal nazifascismo abbiamo ... ilrestodelcarlino.it
Se dovessi cominciare da capo ti incontrerei senza cercarti. Ero così vicino a te che accanto agli altri ho freddo Paul Eluard Tamara di Lempicka Susanna al bagno 1938 - facebook.com facebook