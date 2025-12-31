Addio a Antonio Giovanni Mellone il maestro della matita sulle pagine de Il Giorno | Disegnò grandi e piccole storie

È scomparso Antonio Giovanni Mellone, noto illustratore e disegnatore delle pagine de Il Giorno. Con la sua matita ha dato vita a numerose storie, grandi e piccole, contribuendo in modo significativo alla storia del quotidiano milanese. Mellone, morto a 76 anni, lascia un ricordo di talento e professionalità, testimoniando un’epoca importante del giornalismo italiano.

Milano – La battuta, il sorriso buono, erano pronti, scattanti come la sua matita di disegnatore. Con Antonio Giovanni Mellone, scomparso a 76 anni, si congeda uno dei protagonisti di una memorabile, irripetibile stagione de Il Giorno. Nasce il 12 novembre del 1949 a Maglie, provincia di Lecce, la cittadina di Aldo Moro. Le famiglie si conoscono e capita che il piccolo Antonio finisca sulle ginocchia del giovane professore, già deputato della Democrazia cristiana. All'università vorrebbe iscriversi ad Architettura, i genitori impongono Medicina. Gli studi sono avviati, ma Antonio finisce per abbandonarli.

