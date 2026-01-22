Mole Vanvitelliana il Comune trova 3,5milioni per i lavori

Il Comune di Ancona ha annunciato di aver reperito 3,5 milioni di euro per i lavori di ristrutturazione della Mole Vanvitelliana. La cifra, ottenuta grazie ai finanziamenti della Regione Marche e del Commissario straordinario alla ricostruzione, permetterà di avviare importanti interventi di conservazione e manutenzione della storica struttura. La notizia è stata comunicata dal sindaco Daniele Silvetti durante una serata dedicata all’aggiornamento sui lavori.

ANCONA – Nella serata di ieri il sindaco di Ancona Daniele Silvetti ha annunciato che per i lavori alla Mole Vanvitelliana sono stati trovati altri 3,5 milioni di euro, grazie soprattutto ai finanziamenti della Regione Marche e del Commissario straordinario alla ricostruzione.«Firmato oggi (cioè.🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

