picchia la madre e accoltella il fratello

Un giovane di 33 anni ha dato sfogo alla sua rabbia ieri a Casatenovo. Prima ha colpito con un coltello il fratello maggiore, poi ha iniziato a picchiare la madre di 60 anni, con cui vive. I carabinieri sono intervenuti e lo hanno arrestato. La donna e il fratello sono stati soccorsi e portati in ospedale.

Prima la coltellata al fratello maggiore, poi le botte alla madre. I carabinieri di Casatenovo ieri hanno arrestato un giovane di 33 anni che ha ripetutamente picchiato e maltrattato la mamma, che ha 60 anni e con cui vive. Nell’estate del 2017 il 33enne era già stato arrestato per aver accoltellato il fratello più grande di due anni, “colpevole“ di averlo rimproverato proprio per il trattamento riservato alla madre e per il suo comportamento. I carabinieri si sono presentati da lui con un mandato di cattura per un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per l’accusa di maltrattamenti in famiglia, cioè della mamma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

