picchia e minaccia la compagna divieto di avvicinamento al 32enne

Mario Rossi, 32 anni, è stato denunciato per aver picchiato e minacciato la compagna, portando i carabinieri a emettere contro di lui un divieto di avvicinamento. La vicenda si è verificata nel quartiere di San Giovanni, dove la donna ha raccontato di aver subito ripetuti insulti e minacce, motivo per cui l'uomo è stato arrestato. Durante le indagini, gli investigatori hanno scoperto che Rossi aveva già avuto precedenti per violenza domestica, rendendo ancora più urgente l'intervento delle forze dell'ordine.

"Se si verificano i femminicidi è colpa delle donne che fanno arrabbiare gli uomini!": un 32enne indagato per atti persecutori. Contestata l’aggravante introdotta dal recente intervento normativo. I carabinieri di Minerbio hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare nei confronti di un 32enne italiano, indagato per atti persecutori e lesione personale aggravata e sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa, con applicazione del braccialetto elettronico. Le indagini sono state coordinate dalla procura a seguito della denuncia che la compagna del 32enne aveva presentato ai carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un uomo di 44 anni è stato posto agli arresti domiciliari dopo aver violato il divieto di avvicinamento e aver aggredito la compagna.

A Macerata Campania, nella provincia di Caserta, un uomo di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri questa notte.

