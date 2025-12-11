byd brucia le tappe e accende i motori in ungheria

BYD accelera la sua espansione in Europa, inaugurando ufficialmente la nuova fabbrica in Ungheria. Dopo aver già stabilito una presenza significativa, il costruttore cinese di auto elettriche punta a rafforzare la produzione nel continente, con l’obiettivo di sbloccare anche gli impianti in Germania e Spagna. Un passo strategico per consolidare la sua leadership nel mercato europeo delle vetture zero emissioni.

Byd dà un altro colpo di gas. Il costruttore di auto elettriche di Shenzhen che ha ormai messo piede in Europa, ha formalmente avviato la catena di montaggio della sua nuova factory in Ungheria, in attesa di sbloccare quella in Germania e in Spagna. Il 9 dicembre sono state avvistate le prime attrezzature destinate alla nuova linea di produzione di Szeged. Localizzare parte dell'assemblaggio su territorio europeo consentirà all'azienda di evitare i dazi imposti dall'Ue sui veicoli elettrici prodotti in Cina, oggi pari al 10%. La porta d'Ungheria. La strategia di Byd è fin troppo chiara da tempo.