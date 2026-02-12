Film vino e cioccolata | Il weekend di San Valentino al Visionario

Il weekend di San Valentino al Visionario si anima tra film, vino e cioccolata. La serata si presenta semplice: chi vuole trascorrere qualche ora in compagnia, trova l’occasione giusta. Tra proiezioni e degustazioni, le persone si godono un momento di relax e dolcezza. Se Cupido ha fatto centro, o ha sbagliato mira, si vedrà durante la serata. Intanto, il locale si riempie di coppie e amici pronti a festeggiare in modo diverso.

Le possibilità non sono molte: o Cupido è in forma, e la sua freccia vola dritta nel centro del bersaglio, o Cupido è fuori allenamento, e la sua freccia il bersaglio non lo vede neanche. A voi quale Cupido capiterà, quest'anno? L'agonista o il pigro? Comunque vada a finire, niente paura: ci penserà il Visionario con tre giornate speciali! Due saranno dedicate, simbolicamente, a tutte le coppie (giovedì 12 e sabato 14 febbraio), una sarà dedicata, simbolicamente, a tutti i single (domenica 15 febbraio). Ecco, dunque, gli appuntamenti di "San Valentino o non San Valentino?", una breve ma intensa passeggiata dentro il territorio dei romantici e dei.

