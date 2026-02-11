Maltempo senza tregua | nel weekend di San Valentino arriva un ciclone sull’Italia

Le previsioni meteo non lasciano sperare. Nel weekend di San Valentino, un forte ciclone si abbatterà sull’Italia, portando pioggia intensa e venti forti in molte regioni. Le condizioni resteranno instabili anche nei giorni successivi, senza segni di miglioramento a breve termine. La popolazione è invitata a restare attenta e a seguire gli aggiornamenti delle autorità.

L'Italia resta in una lunga fase instabile e, secondo l'analisi diffusa da 3bmeteo, non si intravede un vero cambio di passo nei prossimi giorni. Dopo l'ennesimo passaggio perturbato tra oggi e giovedì, nel weekend degli innamorati è atteso un vortice depressionario più organizzato, soprannominato "ciclone di San Valentino", con effetti che potrebbero farsi sentire su molte aree della Penisola. Il meteorologo Manuel Mazzoleni (3bmeteo) parla di un contesto dominato dall'assenza dell'anticiclone sul Mediterraneo: una configurazione che lascia spazio a nuovi impulsi atlantici e, a seguire, ad altre perturbazioni potenzialmente in grado di rinnovare il maltempo anche nella prossima settimana.

